Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm | chi guiderà Star Wars?

In una galassia lontana lontana è in arrivo un nuovo presidente.ha annunciato infatti ai soci di, casa di produzione del franchise dioggi sotto il controllo della Disney, l’intenzione dire il posto entro la fine del 2025. A confermarlo l’Hollywood Reporter, citando una fonte interna all’azienda, anche se non ci sono ancora comunicati ufficiali. Alla guida dell’azienda dal 2012, quando venne scelta dal creatore di Guerre stellari in persona George Lucas,ha rilanciato la saga nel 2015 con Il risveglio della Forza e guidato la produzione di serie tv di successo come The Mandalorian e Andor. Oltre a riportare Harrison Ford nei panni di Indiana Jones con il quinto capitolo Il quadrante del destino. L’annuncio del suo sostituto potrebbe arrivare già ad aprile durante laConvention.