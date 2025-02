Dilei.it - Kate Middleton fallisce, non riesce a salvare William e Harry

non riuscirà ail rapporto tra. Per diverso tempo si è sforzata in tal senso, ma gli eventi hanno fatto fallire i suoi sforzi e dopo la malattia non ha più né le forze né la voglia di proseguire in tal senso. Solo una persona avrebbe potuto risolvere il dramma tra i due fratelli e questa sarebbe stata Lady Diana., il fallimento conè troppo di parte nella lite tra. Infatti, non può che sostenere il marito in tutto e per tutto e lo fa senza sforzo, non per convenienza o convenzione ma perché è davvero innamorata del suo Principe e ritiene che abbia ragione sul fratello. Anche ammesso cheabbia subito qualche torto, il modo in cui l’ha esternato accusando, a volte a torto, il fratello maggiore e suo padre Carlo, lo ha reso inviso anche ache molto lo ha sostenuto.