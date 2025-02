Sport.periodicodaily.com - Juventus-Hellas Verona: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri devono difendere il quarto posto appena conquistato, mentre gli scaligeri cercano un altro passo verso la salvezza.si giocherà lunedì 3 marzo 2025 alle ore 20.45 presso l’alleanza Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La vittoria esterna di Cagliari ha riportato i bianconeri al quarto posto in solitaria scavalcando la Lazio è allungando su Milan e Fiorentina. La squadra di Motta non vuole fermarsi e va a caccia del quinto successo consecutivo per mettere altro fieno in cascina, e poi magari guardare verso la vetta nella speranza di potersi inserire nella lotta per il titolo.Gli scaligeri sono reduci dalla importantissima vittoria casalinga contro la Fiorentina che gli hanno consentito di guadagnare punti su tutte le dirette concorrenti per la salvezza.