Sololaroma.it - Juventus-Empoli Streaming Gratis: l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia in chiaro

Leggi su Sololaroma.it

Dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio per 2-0,edsi affronteranno neldidi. La gara, in programma questa sera all’Allianz Stadium alle ore 21:00, mette in palio la semicontro il Bologna, che ha superato a sorpresa l’Atalanta.L’andamento diedLaha iniziato il suo percorso indagli ottavi di, superando il Cagliari con un netto 4-0. Dopo l’eliminazione dalla Champions League ai playoff contro il PSV, larappresenta l’unica possibilità per i bianconeri di portare a casa un trofeo in questa stagione. La squadra di Thiago Motta sta attraversando un periodo brillante in campionato, dove ha vinto le ultime quattro partite disputate. Il percorso dell’, invece, parte da lontano, dal successo per 4-1 sul Catanzaro nei trentaduesimi didello scorso 10 agosto.