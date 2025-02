Juventus-Empoli 0-1 al 45? | gran gol di Maleh Konate colpisce il palo allo scadere|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-26 22:46:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:0-1MARCATORI: 25?(E)GOL E AZIONI SALIENTI 45+1? – L’a un passo dal raddoppioscadere del primo tempo: lancio dalla difesa,viene dimenticato dalla difesa dellae si invola verso la porta di Perin, incrocia con il mancino mailinterno e il pne non entra in porta.41? – Contropiedeserveche prova il diagonale da destra, conclusione debole e facile per Perin.25? GOL DELL’! La sblocca: Nico Gonzalez perde palla e il centrocampista ospite segna ungol, infilando Perin con un diagonale letale dal limite dell’area.23? – Vlahovicdi testa su calcio d’angolo: palla alta. 2? – Nico Gonzalez spreca una buona occasione: sponda di Kolo Muani per l’argentino, che calcia al volo dal limite per battere Vasquez in uscita ma non trova la porta.