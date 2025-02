Sport.quotidiano.net - Juve, su Vlahovic si muove il Barcellona. Missione terzino sinistro: spunta De Cuyper

Bologna, 26 febbraio 2025 – Dusane Kolo Muani possono anche giocare assieme, ma la sensazione che in estate le strade dei due possano separarsi c’è. Per trattenere il francese potrebbe rendersi necessario sacrificare il serbo, che tra l’altro va in scadenza di contratto nel 2026 e non pare intenzionato a rinnovare alle condizioni della. A quel punto la cessione sarebbe obbligatoria per evitare il parametro zero: non ci sono molte soluzioni alternative. Insomma, Giuntoli è già alacremente al lavoro sul mercato e se dovessero arrivare proposte succose perle analizzerebbe in profondità nonostante l’investimento fatto per acquistarlo dalla Fiorentina e nonostante il gol segnato a Cagliari, che può aprire un finale di stagione diverso. SiilDusanmercato ce l’ha, ma dipende da quanto i club sono disposti a investire.