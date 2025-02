Calciomercato.it - Juve, pazienza finita: “Si contendono la palma di peggior acquisto”

Al termine del primo tempo della sfida dei quarti di Coppa Italia contro l’Empoli piovono critiche nei confronti della squadra bianconeraErrori sotto porta e in fase di costruzione e un Empoli inaspettatamente in vantaggio allo Stadium ai quarti di finale di Coppa Italia. Il gran destro da fuori area di Maleh ha portato i toscani in vantaggio: un gol che avvicina l’Empoli ad un traguardo storico, le semifinali di Coppa Italia.ntus-Empoli, pioggia di fischi e critiche per i bianconeri (LaPresse) – Calciomercato.itLa prestazione dellantus nella prima frazione è stata però decisamente sottotono. Al gol di Maleh sono seguiti i fischi dello Stadium e le critiche sui social, in particolare nei confronti di alcuni giocatori, si sono fatte sentire. Tra i più bersagliati ci sono sicuramente gli acquisti del mercato estivo, in particolare Nico Gonzalez e Koopmeiners.