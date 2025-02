Juventusnews24.com - Juve Empoli, Thiago Motta insegue Allegri: il sorprendente dato sul rendimento dei bianconeri in Coppa Italia

di RedazionentusNews24: ilsulinnelle ultime stagioniLantus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare di, incluse le due più recenti (contro Atalanta e Cagliari); in generale inon collezionano pù clean sheet di fila nella competizione dal periodo tra maggio 2017 e gennaio 2019 (sette in quel caso, con Massimilianoin panchina).QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.