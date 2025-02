Juventusnews24.com - Juve Empoli, Thiago Motta ha deciso di rispolverare questo giocatore a centrocampo: ecco di chi si tratta!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24punterà su quelper dare nuova linfa al: la sceltaA poco meno di mezz’ora dall’inizio di, è tempo di analizzare la formazione cheschiererà in campo. In vista dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, che vale l’accesso alle semifinali, il tecnico-italo brasiliano vuole affidarsi alle certezze.Tra queste ci rientra a pieno titolo Khéphren Thuram. Il francese si riappropria della titolarità dopo due panchine consecutive contro il PSV in Champions League e contro il Cagliari in campionato.Leggi suntusnews24.com