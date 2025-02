Juventusnews24.com - Juve Empoli, sette assenti per Thiago Motta: tutti i bianconeri che salteranno il match di Coppa Italia

di RedazionentusNews24, ecco iperfuori per la sfida divalida per i quarti di finaleSonogliper. Nella lista dei convocati dinon figuranoi calciatori infortunati: oltre ai lungodegenti Bremer, Milik e Cabal, mancheranno a causa di problemi fisici Kalulu, Renato Veiga, Savona e Douglas Luiz.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.04 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.