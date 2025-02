Juventusnews24.com - Juve Empoli, scelte praticamente obbligate in difesa: saranno loro quattro a giocare titolari in Coppa Italia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inquesta sera nel quarto di finale diManca sempre meno alla sfida in programma questa sera all’Allianz Stadium tra lantus e l’, partita secca che mette in palio un biglietto per la semifinale dicontro il Bologna.Viste le tante indisponibilità nel reparto, per Thiago Motta leinsono pressoché. Oltre alla confermatissima coppia di centrali Gatti-Kelly partiranno dal primo minuto anche Weah a destra e Cambiaso a sinistra.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale.