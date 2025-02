Juventusnews24.com - Juve Empoli, problemi dell’ultima ora per D’Aversa! Il tecnico degli azzurri è costretto a rinunciare a queste due pedine. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non potrà disporre di due giocatori per la sfida di questa sera valida per i quarti di finale di Coppa ItaliaSorpresaora in casa. Proprio a pochissime ore dalla sfida contro la, arrivano una doppia notizia da grattacapo per Roberto. Infatti, come appreso dalla redazione di TUTTOmercatoWEB, ilazzurro dovràa due.I riferimenti vertono nei confronti di Szymon Zurkowski e di Marco Silvestri. Il polacco è fuori gioco a causa di una botta al ginocchio. Sono ancora ignote, invece, le ragioni dietro l’esclusione del portiere. QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nella Coppa Italia un importante obiettivo stagionale.