Juventusnews24.com - Juve Empoli, fuori due big: l’idea di Thiago Motta per il match di Coppa Italia. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24due big:diper il quarto di finale di. Koopmeiners e Yildiz verso l’esclusioneDiversi cambi perrispetto a Cagliari. Pervalido per i quarti di finale di, Koopmeiners e Yildiz dovrebbero partire dalla panchina.Continuano le rotazione del tecnico. Il numero 10 bianconero, in particolare, dovrebbe essere escluso dall’undici titolare per la terza volta nelle ultime quattro partite.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.