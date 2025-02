Juventusnews24.com - Juve Empoli, De Sciglio sarà in campo questa sera? La scelta di D’Aversa sull’ex bianconero è stata presa! Le ultime

di RedazionentusNews24, l'allenatore dei toscanisembra aver sciolto le riservedifensore: la decisioneManca sempre meno a, sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Questeore di avvicinamento alla partita dell'Allianz Stadium non sono utili solo a Thiago Motta. Anche Robertodeve risolvere gli ultimi dubbi di formazione, legati soprattutto alla difesa. Uno degli interrogativi perè la presenza indi Mattia De.Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, il difensore dovrebbe partire dall'inizio come braccetto della linea difensiva a tre.