Juventusnews24.com - Juve Empoli Coppa Italia 1-1 LIVE: tiro di Yildiz, palla fuori di poco!

Leggi su Juventusnews24.com

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacadel match, valido per i quarti di finale della competizione 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) – Lareduce dalla vittoria esterna contro il Cagliari è pronta a rituffarsi inper affrontare l’nei quarti di finale della competizione. I bianconeri vanno a caccia del pass per raggiungere il Bologna in una delle due semifinali del torneo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA1-1: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? POSSESSO– Inizia controllando il pallone lantus, lungo girodei bianconeri.2? OCCASIONE! – Lungadalla difesa di Kelly, poi spizza di testa Kolo Muani che cerca e trova libero dal limite dell’area di rigore Nico Gonzalez: pallonetto edi