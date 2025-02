Justcalcio.com - Josep Martínez, la “sigaretta” internazionale con la Spagna che è diventata gigante nell’obiettivo dell’Inter

2025-02-26 13:46:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla, precisamente su Marca:La lesione di Yann Sommer – dovrebbe riapparire a metà marzo – ha lasciato un grande vuoto(Alzira, 27-5-1998) Ti stai prendendo cura della copertura. Sorprendentemente, Il portiere spagnolo,Genoa ha firmato quest’estate per 13,5 milioni, Avevo giocato solo come antipasto per tutta la stagione: Nella vittoria sull’Udinese (2-0) nel giro di “Coppa”. “Non si è perso Sommer”Ora catena altri due (Genoa, 1-0; e Lazio, 2-0) E in tutti e tre ha lasciato l’obiettivo a zero. Particolarmente notevole è stata la sua esibizione contro Laozio. L’ex Barcellona, ??Las Palmas e RB Lipsia Guidato la tazza semi -La Milano ti aspetta Quando si ferma, soprattutto, una mano in mano e devia due colpi avvelenati di Isaksen.