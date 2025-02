Oasport.it - Jorge Martin dopo l’operazione: “Posso superare anche questa, il mio unico obiettivo è recuperare al 100%”

Si profila un lungo stop per, che salterà sicuramente il Gran Premio della Thailandia previsto questo weekend ma potrebbe rinunciarealle due (se non tre) tappe successive del Mondiale MotoGP 2025. I tempi di recupero non sono ancora stati definitil’intervento chirurgico di ieri, ma in base ad alcune indiscrezioni si parlerebbe di un periodo tra le otto e le dieci settimane prima di tornare a gareggiare (possibile rientro in Qatar l’11-13 aprile o a Jerez il 25-27 aprile).Il campione del mondo in carica, nella brutta caduta di due giorni fa in allenamento ad Andorra con la moto da supermotard, ha riportato una frattura scomposta del radio distale sinistro, una frattura dello scafoide carpale sinistro e una frattura dell’osso piramidale sinistro, tutte e tre alla mano, oltre ad una frattura non scomposta del calcagno del piede sinistro.