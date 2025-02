Lanazione.it - Joan Thiele arriva in città: "Sanremo? Un frullatore"

"Sto bene, sono in ripresa dopo quella specie diche è stato. Un luogo in cui sembra di non avere avuto un passato, né un presente, né un futuro. Quando si è là, si è dentro a una bolla dove non si capisce nulla. È stata un’esperienza abbastanza forte". Una fila corposa, ma ordinata di fan attendeva ieri pomeriggio davanti alla Feltrinelli Red di piazza della Repubblica l’arrivo di. La 33enne cantautrice di Desenzano del Garda (ma cresciuta tra Colombia, Canada, Caraibi, Inghilterra e Italia) è stata la prima star della kermesse canora a fare capolino a Firenze per abbracciare il suo pubblico e firmare le copie del nuovo album ’ita’, in cui c’è una continua alternanza fra soffici episodi e intense eruzioni di note. Fra le 14 tracce brilla il brano dal piacevole e ammaliante retrogusto vintage con cui ha calcato l’iconico palco dell’Ariston.