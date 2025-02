.com - Jesina / L’ex leoncello Pierantonio Tortelli promosso alla guida del Cosenza

Leggi su .com

giocatore biancorosso,per 3 stagioni negli anni ’80, da anni nel settore giovanile rossoblù, sarà il mister delcon Nicola Belmonte,PrimaveraJESI, 26 febbraio 2025 – La notizia era già nell’aria, ma solo nella giornata di oggi è stata ufficializzata. L’allenatore delMassimiliano Alvini è stato esonerato. Al suo posto,tecnico della Primavera Nicola Belmonte e, da anni nel Settore Giovanile rossoblù, e vecchia conoscenza del calcio jesino.I due nuovi tecnici del, Nicola Belmonte, a sinistra, e, a destra (foto profilo FB ufficialeCalcio)infatti, ruolo terzino e centrocampista, militò nellaa più riprese. Arrivò infatti a Jesi nella stagione 1984/85, quella dell’esordio dei leoncelli in Serie C/1, per poi ritornarvi in quella 1988/89, e rimanervi anche in quella successiva.