Thesocialpost.it - Jesi, incendio nella notte: distrutta la bocciofila comunale

Leggi su Thesocialpost.it

Undi vaste proporzioni ha devastato laErbarella di, in via Ravagli. Le fiamme, alte diversi metri, hanno rapidamente consumato la struttura in legno, riducendola in cenere. L’allarme è scattato poco dopo la mezza, quando all’interno del circolo non era presente nessuno.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. In mattinata, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha rilasciato una dichiarazione per rassicurare i cittadini: «Staunha interessato il circolo Erbarella. Il sindaco è stato sul posto, dove erano ancora presenti le forze deputate alle verifiche e al controllo insieme ai nostri tecnici comunali e la Polizia Locale. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto e a una prima analisi, pur restando aperta ogni ipotesi, non ci sarebbero elementi che facciano propendere per l’atto doloso».