Amica.it - Jack Nicholson e Anjelica Huston, quando l'amore non muore mai. Ecco il gesto che il divo ha fatto verso la sua ex quando lei ha avuto bisogno d'aiuto

Leggi su Amica.it

C’è chi sostiene che, anche quado una storia finisce, quel sentimento nonmai del tutto. L’si trasforma. A volte rimane sotto un’altra forma. Come è successo ai protagonisti di questa storia:. È stata la stessa attrice irlandese-americana a raccontare, quasi 35 anni dopo il loro ultimo sguardo, come il, con un piccolo, le abbia dimostrato l’affetto che ancora nutre per lei. Sentimento ricambiato. Anche se la vita li ha divisi e tutti e due hanno amato altre persone., figlia del leggendario regista Johne, a sua volta, icona della Hollywood anni 70 e 80, è stata intervistata dal quotidiano inglese The Guardian, L’occasione è la messa in onda sulla Bbc di una nuova trasposizione televisiva del romanzo di Agatha Christie,l’ora zero.