Iustin muore a 17 mesi nella culla il dolore dei genitori | Ha smesso di respirare all’improvviso

Tragedia a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, dove un bambino di appena 17Valentin Grigoras, è stato trovato senza vitasua. La scoperta è avvenutatarda mattinata di lunedì, quando la madre si è accorta che il piccolo non respirava più. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.Leggi anche: Firenze, come sta il neonato morso alla testa da un pitbullUna morte bianca senza spiegazioniIl piccoloera in buona salute, e nulla lasciava presagire una simile tragedia. Dopo la colazione in famiglia, la madre lo aveva rimessoprima di accompagnare gli altri due figli a scuola. Al rientro, la scoperta straziante: il bambino era riverso a pancia in giù e non dava segni di vita.Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla.