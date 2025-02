Ilrestodelcarlino.it - Its Smart Academy di Fermo, il ministro Valditara: “Così l’economia incontra i giovani talenti”

, 26 febbraio 2025 – Un’università delle professioni, un luogo per costruire il futuro deisecondo il loro talento. Porta il nome del presidente della Repubblica Sandro Pertini il nuovo laboratorio tecnologico diche da oggi è la sede dell’Its, l’istituto di alta formazione che offre corsi di professionalizzazione post diploma biennali. Il luogo è l’ex mercato coperto, ristrutturato con fondi regionali, europei e con risorse del Pnrr, un nuovo inizio che è stato salutato daldell’Istruzione Giuseppe, alla presenza di tutto il mondo istituzionale regionale e locale, con il prefetto Edoardo D’Alascio, il vescovo Rocco Pennacchio, i dirigenti scolastici. L’Its è la naturale prosecuzione del percorso scolastico composto da 4 anni di scuola superiore e due di specializzazione, dunque è particolarmente lieto di essere ailche spiega come sia necessario tenere sempre al centro di ogni progetto formativo ie i loro, le intelligenze tutte diverse che ci sono: "Questo nuovo modello formativo prevede di lavorare a stretto contatto con le aziende per capire di cose c’è bisogno, di farre la domanda delcon idei