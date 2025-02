Quotidiano.net - Italia Shore 2 tra vecchie conoscenze e new entry

Dodici inquilini un po’ sopra le righe, una villa sulla costa laziale, tante telecamere e divertimento assicurato. Sono questi gli ingredienti di ‘’ che è arrivato alla sua seconda stagione. Il primo episodio è andato in onda su Paramout+ il 18 febbraio e ogni martedì sarà disponibile una nuova puntata. Ancora una volta protagonisti del reality che prende ispirazione da ‘Jersey’ saranno gli eccessi e le trasgressioni e, ovviamente, i rapporti interpersonali che si creeranno tra i concorrenti. Anche per la stagione numero 2, Matteo Diamante accompagnerà i ragazzi nella loro esperienza. ‘2’, il cast Alcuni dei volti già conosciuti nella prima stagione di ‘’ torneranno anche in questo secondo capitolo. Si tratta, nello specifico di: La Giss (Gilda), 23 anni, Diva presso se stessa – vive a Cosenza Spadino (Samuele), 25 anni, cuoco e maître di sala a Roma Emi, 24 anni, Ballerina di Riccione Drago (Mattia), 21 anni, campione di Boxe, vive a Milano Skino (Francesco), 21 anni, ballerino di Roma Marcolino (Piermarco), 23 anni, calciatore di Anzio Swamy, 22 anni, Pr nelle discoteche di Napoli.