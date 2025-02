Ilrestodelcarlino.it - Italia leader nel biologico: "Export agrolimentare aumentato del 200%"

"L’in Europa nel mondo del bio". Lo afferma la presidente di FederBio, Maria Grazia Mammuccini, guardando al futuro della filiera agroalimentare e vitivinicola: "Crescono gli operatori, così come il mercato interno con un +5,7% e l’estero, con un aumento del 7% – analizza –. E per i trend del futuro c’è un vantaggio per il, soprattutto se si unisce la denominazione di origine con il marchio del bio, cioè qualità, sostenibilità rispetto del territorio sono un punto di forza per i mercati" esteri e nostrani. "Sta per uscire il marchio delno – conclude Mammuccini –. Un ulteriore strumento per rafforzare il settore e il mercato a vantaggio di tanti piccoli e medi produttori che tutelano l’ambiente e la biodiversità". E guardando oltre il confine, "l’dell’agroalimentare, cresciuto dal 2012 del, rappresenta una nicchia importante dell’agrifood – sostiene Matteo Zoppas, presidente Ice –.