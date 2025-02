Thesocialpost.it - Israele, una folla immensa ha accompagnato il corteo funebre della famiglia Bibas

Leggi su Thesocialpost.it

ha vissuto una delle giornate più dolorose dall’inizio del conflitto, con l’addio a Shiri Bibas e ai suoi due figli, Ariel di 4 anni e Kfir di appena 9 mesi. Laera stata rapita il 7 ottobre 2023 dal kibbutz di Nir Oz. L’unico sopravvissuto è il padre, Yarden Bibas, che ha scoperto la sorte dei suoi cari solo dopo la propria liberazione, avvenuta il 1° febbraio. Durante la cerimonia, ha pronunciato parole strazianti: “Perdonatemi per non avervi protetti abbastanza”.Un Paese in luttoSebbene i funerali si siano svolti in forma privata, l’evento è stato trasmesso in diretta e ha paralizzato l’intero Paese. Migliaia di persone sono scese in strada per rendere omaggio alla, accompagnando ilcon palloncini arancioni, un tributo ai capelli color rame dei bambini.