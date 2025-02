Metropolitanmagazine.it - Israele nega l’ingresso a due deputate UE: accuse di sostegno al boicottaggio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

respinge leUE Lynn Boylan e Rima Hassan. Cacciate dall’aeroporto Ben-Gurion. Ecco le nuove leggi israeliane al centro della controversia.ha recentementetoa duedel Parlamento Europeo, Lynn Boylan e Rima Hassan, suscitando un acceso dibattito sulle politiche di ingresso del paese e sulle implicazioni per le relazioni trae l’Unione Europea (UE). Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti riguardo alle nuove leggi israeliane che vietano l’accesso a individui che sostengono ilo criticano le azioni militari israeliane., leUE respinte e lemosseLynn Boylan, rappresentante irlandese del Sinn Féin e presidente della delegazione UE-Palestina del Parlamento Europeo, insieme a Rima Hassan, deputata francese de La France Insoumise, sono state fermate all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv e rimandate in Europa.