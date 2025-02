Lapresse.it - Israele, in auto senza cintura dopo rilascio da prigione: denunciato palestinese

Leggi su Lapresse.it

Lerità dihannounper aver viaggiato indi sicurezza mentre festeggiava il suoda unadello Stato ebraico in base al cessate il fuoco con Hamas. La polizia diha affermato che Ashraf Zaghir, 46 anni, e due membri della sua famiglia “stavano all’interno di un veicolo in movimento con la parte superiore del corpo fuori dall’cinture di sicurezza, mettendo in pericolo se stessi e gli altri”, in violazione delle leggi sul traffico. Zaghir era stato condannato per aver trasportato un attentatore suicida in un attacco del 2002 che uccise sei persone e ne ferì decine. Non è chiaro seintenda arrestarlo di nuovo per le violazioni del codice della strada.