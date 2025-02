Lanazione.it - Isolotto, furto con spaccata: colpita la profumeria Marionnaud di viale Talenti

Firenze, 26 febbraio 2025 - Ancora uncon. A finire nel mirino, nella notte tra martedì e mercoledì, lasituata in. I malviventi hanno utilizzato un tombino per sfondare la porta d'ingresso, riuscendo così a introdursi nel negozio e sottrarre diversi profumi. Il valore esatto della merce rubata e l'entità dei danni sono ancora in fase di quantificazione. La polizia è intervenuta sul posto e sta attualmente esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Questo episodio si inserisce in una preoccupante serie di furti conche hanno colpito Firenze negli ultimi tempi. Solo pochi giorni fa, il 24 febbraio, un ladro ha infranto la vetrina del forno Becagli in via Borgo Ognissanti utilizzando un tombino, ma è stato messo in fuga dal rumore senza riuscire a rubare nulla.