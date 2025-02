Gossipnews.tv - Isola Dei Famosi Concorrenti: Svelate Le Prime Tre Naufraghe!

Leggi su Gossipnews.tv

L’deitorna con nuove sorprese. Ecco letreche parteciperanno al reality!L’deisembra pronta a tornare sugli schermi, smentendo le voci che ne ipotizzavano la cancellazione. Sebbene Mediaset non abbia ancora dato l’ufficialità, il lavoro dietro le quinte per la nuova edizione è già iniziato. Leindiscrezioni parlano sia della scelta del cast che della conduzione. Secondo Dagospia, Veronica Gentili sarebbe vicinissima a prendere il posto che nel 2024 era stato di Vladimir Luxuria. Nel frattempo, il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato i nomi delletre donne contattate per diventarein Honduras.Nel suo programma “100% Parpiglia”, il giornalista ha confermato che la nuova edizione dovrebbe essere guidata da Veronica Gentili e che la produzione avrebbe già individuato trepronte per l’avventura: Camila Giorgi, Marialuisa Jacobelli e Letizia Paternoster.