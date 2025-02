Anteprima24.it - Isochimica, Legambiente: felici per la vittoria dei lavoratori

Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, 25 febbraio 2025, è arrivata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che ha rigettato il ricorso proposto da Ferrovie dello Stato sulla sentenza di condanna di primo grado emessa dal tribunale di Avellino in sede civile.La decisione della Corte, che arriva dopo dodici anni dall’inizio del processo, potrebbe diventare un passaggio fondamentale anche per il procedimento penale in corso che coinvolge 227 parti civili.«Siamodi questo risultato – esulta il circoloAvellino – Alveare -. Si tratta di un altro piccolo tassello utile a restituire giustizia aidell’exe a condannare, ci auspichiamo anche in sede penale, chi ha permesso questa strage e ha distrutto un territorio intero riempiendolo il sottosuolo di amianto».