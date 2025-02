Avellinotoday.it - Isochimica, Della Pia: "Rifondazione Comunista in prima linea al fianco degli ex lavoratori"

Leggi su Avellinotoday.it

La societa' Rete ferroviaria italiana , ex Ferrovie dello Stato, aveva presentato in appello ricorso avverso ad una richiesta di riconoscimento del dolo presentata in stato civile dagli avvocatiparte lesa. Tale procedura era autonoma ma parallela rispetto all'iter penale che ha avuto un.