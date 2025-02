Lettera43.it - Isee 2025, tutte le novità: cosa cambia senza Btp e buoni postali

Ilporta importantiper il calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (). Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento a partire dal 5 marzo, alcuni strumenti di risparmio saranno esclusi dal conteggio, con un impatto significativo per molte famiglie italiane. L’aggiornamento dell’avrà ripercussioni su diverse prestazioni economiche, tra cui l’Assegno Unico, il bonus luce e gas, il bonus psicologo e alcune borse di studio universitarie. Le famiglie che possiedono risparmi sotto i 50 mila euro potrebbero ottenere unpiù basso, beneficiando di importi più elevati per queste misure di sostegno. Vediamo nel dettaglioe quali saranno le conseguenze pratiche della nuova normativa.Esclusione di Btp edal calcoloUn padre con la propria figlia (Getty Images).