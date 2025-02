Metropolitanmagazine.it - Isabella Rossellini si unisce al film biografico di Mike Newell su Wallis Simpson

Dopo la recente nomination all’Oscar per il ruolo di supporto nel thriller di Edward Berger “Conclave”,ha in programma il suo prossimo. L’icona della recitazione italiana, che ha fatto parte del cast corale di “Conclave” vincitore del premio SAG, si unirà a Joan Collins nel prossimo“The Bitter End” dei John Gore Studios. Diretto dal pluripremiato registae scritto dalla sceneggiatrice e scrittrice Louise Fennell, ilracconta la storia inedita degli ultimi anni di, la divorziata americana che divenne duchessa di Windsor dopo aver sposato re Edoardo VIII e averlo costretto ad abdicare.interpreterà Suzanne Blum, la formidabile avvocatessa francese e confidente di(interpretata da Joan Collins) che, per mano di Blum, si è ritrovata intrappolata in una morsa minacciosa di ossessione e controllo coercitivo.