Isabella Rossellini nel biopic su Wallis Simpson | The Bitter End il nuovo film diretto da Mike Newell

entra nel cast delTheEnd,da, che racconta la vita di, di recente nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel thriller Conclave di Edward Berger, è già pronta per il suo prossimo progetto cinematografico. La celebre attrice italiana si unirà a Joan Collins nel cast di TheEnd, prodotto dai John Gore Studios. Tutti i dettagli del prossimoconIldal pluripremiato(famoso per Quattro matrimoni e un funerale) e scritto dalla sceneggiatrice Louise Fennell, racconterà la storia inedita degli ultimi anni di, la divorziata americana che divenne duchessa di Windsor dopo aver sposato .