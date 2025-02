Ilrestodelcarlino.it - Isabel Russinova e il libro che racconta il coraggio

Unperre le donne che la storia ha dimenticato, che hanno dato il loro contributo per l’esistenza di tutti,se e visionarie, ma non sono rimaste nella memoria collettiva. A queste donne dedica il suo lavoro, attrice, oggi anche scrittrice di talento, che domani pomeriggio nella sala Castellani (ore 18,30) presenterà "Virinoi Angeloj Leoninoj". L’incontro è inserito nell’iniziativa al femminile ’Rosa Marche’ sostenuta dalla Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna delle Regione e dal Comune. Dopo i saluti della presidente della Commissione Pari opportunità Maria Lina Vitturini interverranno Giovanni Martinelli, storico, e Paolo Sabbatini, ambasciatore per le Comunicazioni Culturali italo cinesi del Centro di Sinologia. Spiega: "Il volume antologico è una raccolta di profili di donna dalla vita estrema e dal destino importante, un percorso al femminile dall’inizio dei tempi fino ai nostri giorni, la scelta del titolo in esperanto, la lingua che unisce i popoli, vuole essere un messaggio di speranza affidato alla sensibilità, tenacia e forza delle donne".