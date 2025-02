Quotidiano.net - Ipsos: Innovazione e Sostenibilità al Centro delle Ricerche di Mercato

di Giovanni Di Caprio "Un’azienda in cui le persone mantengono una forte centralità e chiunque può fare la differenza e lasciare il segno".è unapiù grandi realtà al mondo nel settoredi, analisi di opinione e consulenza strategica, grazie a una rete operativa di 20mila professionisti e 90 mercati d’azione. Nicola Neri, ceo dell’azienda, in una realtà in rapida e costante evoluzione, quali sono le azioni che ritenete più importanti e che adottate per raggiungere i vostri obiettivi? "In un mondo sempre più articolato, complesso ma anche competitivo,si impegna a mantenere una posizione di leadership". Come? "L’tecnologica è aldella nostra attività: investiamo in nuove tecnologie e strumenti digitali, con particolare attenzione all’Intelligenza artificiale generativa, per migliorare l’acquisizione e l’analisi dei dati e garantire che le nostresiano sempre più precise, tempestive ed azionabili".