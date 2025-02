Liberoquotidiano.it - "Io sono tutto quello che voi odiate". Santanchè, la frase che ha mandato ai matti la sinistra

Da Pitonessa a leonessa. Con la collezione di borse, il tacco 12 e la chioma selvaggia di chi ieri aveva altro da fare più che due ore di messa in piega. C'era una mozione di sfiducia a cui rispondere (l'ennesima) nell'Aula della Camera e Danielaha risposto. Anche azzannando chi la vorrebbe politicamente morta. Una graffiata è per i parlamentari di minoranza che la cercavano per un posto al Twiga o al Billionaire, un'altra per chi la critica per l'aspetto fisico, per chi non l'hai mai sopportata perché «ricca» e «voi», ha detto rivolta ai banchi dei Cinquestelle e di Avs, «detestate la ricchezza». Replica a chi parla delle sue borse, vere o taroccate che siano, chi se ne importa: «Sì, ho una collezione di borse, ma mio padre mi ha insegnato che si ruba soloche si nasconde e io non ho nulla da nascondere».