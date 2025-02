Screenworld.it - Io Sono Ancora Qui ha battuto un record ventennale (e se lo merita)

In vista della 97a edizione degli Academy Awards, la prossima settimana, il successo brasiliano IoQui ha assistito a un’espansione nei cinema nazionali e si sta rapidamente avvicinando a un obiettivo importante al botteghino globale. Ha ormai superato un traguardo nazionale che nessun altro film brasiliano è stato in grado di raggiungere in oltre due decenni. È, infatti, diventato il lungometraggio con il maggior incasso dell’era post-pandemia nel suo paese d’origine, prima di ottenere tre nomination agli Academy Award. Ora, è ufficialmente il primo film brasiliano, in 22 anni, ad aver superato la soglia dei 4 miliardi di dollari in patria. Solo altri due “connazionali”, City of God e Central Station di Salles,riusciti a superare questo traguardo in precedenza. Diretto da Fernando Meirelles, City of God ha incassato 7,5 milioni di dollari in patria, mentre Central Station ne ha guadagnati 6,5 milioni.