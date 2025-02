Calciomercato.it - Inzaghi ribalta l’Inter: “Cambio modulo”. Ansia Thuram in vista del Napoli

Leggi su Calciomercato.it

L’allenatore nerazzurro stacca il pass anche per le semifinali di Coppa Italia, in attesa dello scontro scudetto di sabato al ‘Maradona’continua la corsa anche in Coppa Italia dopo la vittoria per 2-0 al ‘Meazza’ contro la Lazio. Decisivo Arnautovic con una prodezza nel primo tempo (proteste dei biancocelesti per la posizione di de Vrij davanti Mandas), mentre nel finale il rigore di Calhanoglu ha chiusi i conti per la squadra nerazzurra.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itI campioni d’Italia di Simonerestano l’unica squadra italiana ancora in gioco su tre fronti: “I ragazzi sono stati bravissimi, in questo momento abbiamo delle mancanze e stiamo cercando di sopperire a questo momento. Alcuni hanno stretto i denti e magari in altre circostanze non avrebbero giocato – sottolinea il tecnico piacentino in conferenza stampa – Essere ancora in corsa in tutte le competizioni deve essere stimolante, non preoccupante.