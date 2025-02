Internews24.com - Inzaghi gongola: «Essere in tutte le competizioni significa questo per noi»

di Redazioneesulta in casa Inter dopo il successo dei nerazzurri contro la Lazio di Simone: la gioia del tecnicoesulta dopo Inter Lazio, la grande gioia del tecnico nerazzurro dopo la gara vinta contro il club del suo passato non è rimasta bloccata.L‘Inter è rimasta in pista anche in Coppa Italia grazie al pass per le semifinali della competizione strappato ieri sera a San Siro battendo la Lazio. Un traguardo intermedio che fa gonfiare il petto a Simone: «in corsa inleè motivo di grande orgoglio per l’Inter», ha detto il tecnico nerazzurro a Radio TV Serie A con RDSLE PAROLE – «Sono stati bravi questi ragazzi che danno tutto per questa maglia, la sentono addosso e io sono orgoglioso diil loro allenatore. Ho avuto tante risposte importanti, c’erano giocatori non al meglio che hanno giocato senza batter ciglio, come Frattesi e Taremi, che volevano aiutare la squadra.