Inzaghi aspetta la rivincita | il derby perso a Riad brucia ancora nelle vene interiste

Il corriere della sera si sofferma sulla sfida in arrivo tra Milan e Inter in semifinali di Coppa Italia: «Il derby di Supercoppa perso in rimonta a Riad brucia ancora nelle vene interiste. E così, dribblato quello possibile di Champions a causa dell'eliminazione del Milan, l'Inter va a cercarsi la rivincita in semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri». Inzaghi non fa calcoli, non lascia nulla e batte la Lazio con un gol per tempo, usando con parsimonia i titolari che sabato si giocano un po' di scudetto a Napoli. E pazienza se anche l'agenda di aprile — in caso di prosieguo in Champions — potrebbe essere intasata con la doppia sfida al Milan: i nerazzurri sono gli unici in corsa su tutti i fronti e con tre mesi da giocare il confine fra una stagione trionfale e una senza titoli è per forza di cose scivoloso, ma va percorso senza paura.