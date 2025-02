Internews24.com - Inzaghi a Mediaset: «Ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per la maglia, in due hanno giocato sotto antidolorifici! Vi spiego lo schema sul gol di Arnautovic»

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta ai Quarti di Finale di Coppa Italia contro la LazioIntervenuto ai microfoni di Sportal termine di Inter Lazio, il tecnico nerazzurro Simonecommenta con orgoglio la prestazione dei suoi chestrappato il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove troveranno il Milan.LA RISPOSTA DELL’INTER, SE TENIAMO A TUTTE LE COMPETIZIONI? – «Abbiam fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non ci siamo mai disuniti, abbiamo rischiato di andarepoi siam stati bravi a sbloccarla con questo grande gol di. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, per esigenza ho dovuto cambiare modulo ma ho ladicheper questasono orgoglioso di essere il loro allenatore».