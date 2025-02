Dayitalianews.com - Investito mentre attraversa le strisce pedonali, 81enne in Ospedale

Pedonele. L’ennesimo incidente nel Salento, e a Lecce in particolare, porta con sé una dinamica che purtroppo è sempre più comune. Un’auto in corsa, qualcuno che stando la strada e l’impatto, a volte più violento a volte un po’ meno. l’ultimo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 18, a Lecce, esattamente nella centralissima via Cavallotti. Vittima dell’incidente, questa volta, un uomo di 81 anni che è stato colpito eda una Renault Clio condotta da un 24enne. L’uomo stavando la strada in direzione della Villa Comunale.in pieno centro e in pieno giorno,inSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accompagnato, con codice verde, l’presso l’di Scorrano.