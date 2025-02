Formiche.net - Investimenti e governance. Le sfide della Strategia sul Quantum

Leggi su Formiche.net

“L’avvioconsultazione pubblica sullanazionale sulrappresenta un passo fondamentale per il nostro paese, pronto a investire su una tecnologia emergente destinata a diventare un asset strategico dell’innovazione”. A scriverlo su X è il ministro dell’Università eRicerca, Anna Maria Bernini, annunciando la consultazione pubblica sulla prima bozza del documento da parte di un gruppo istituito dal suo ministero, il Mur, in collaborazione con altri dicasteri come quello delle Imprese e del Made in Italy,Difesa, l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza e il Dipartimento per la Transizione DigitalePresidenza del Consiglio dei Ministri. Come scritto dalla ministra, l’intenzione è quella di avviare una serie dimassicci – che partono dalla base dei 227,4 milioni di euro spesi nel trienni 2021-2024 – per supportare il progetto quantistico europeo (European Declaration onTechnologies), fondamentale anche per quel che riguarda la sicurezza.