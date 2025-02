Ilgiorno.it - Investe ragazza e non si ferma. Al volante c’era un anziano

La richiesta giunta ai carabinieri della Tenenza di Zingonia, siamo a venerdì pomeriggio, era per rilevare un incidente stradale che si era verificato in via delle Industrie a Osio Sotto. Un incidente con omissione di soccorso: unadi 17 anni era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali, da un’autovettura Renault Clio, che si è poi allontanata senza prestare soccorso. La, soccorsa dal personale del 118 inviato sul posto, veniva poi trasportata in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo per essere sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. I carabinieri avviano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, raccogliendo elementi utili ai fini di identificare l’eventuale veicolo che avrebbe investito 17enne.