Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo Assicurazioni: successo per l'emissione di 500 milioni di euro Tier 2

ha collocato consul mercato istituzionale una nuovadi strumenti finanziari subordinati di tipo2 per 500di, raccogliendo ordini complessivi per circa 3,5 miliardi di. L'rappresenta il ritorno sul mercato istituzionale dopo 11 anni, con l'ultimapubblica - subordinato perpetuo di 750di- emessa nel 2014. L'operazione è stata eseguita dopo una giornata di marketing in cui 60 investitori circa hanno da subito mostrato interesse per la nuovaannunciata con l'importo limitato a 500di. Il forte interesse degli investitori è stato confermato da un "libro ordini che ammontava ad oltre un miliardo digià nella prima ora dal lancio e che ha raggiunto il picco di quasi 3,8 miliardi di", spiega una nota.