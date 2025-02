Internews24.com - Inter U23, parte il toto-nomi per la panchina: Zanchetta in pole position, ma occhio ad una vecchia conoscenza

di RedazioneU23,ilper lain, maad una. Ecco la situazioneLe parole dell’altro giorno del presidente Beppe Marotta suonano di ufficialità e quindi siamo certi che il progettoU23 partirà nella prossima stagione, quella 25-26 e giocherà all’U-Power Stadium di Monza. Secondo Il Giorno, i nerazzurri stanno valutando diversi candidati per ladella futura squadra Under 23.Tra iin lizza ci sarebbero Andrea, attuale allenatore della Primavera, che conosce già molti dei giovani destinati a fardel nuovo progetto, e Stefano Vecchi, tecnico con un passato nelle giovanili nerazzurre e una breve esperienza in prima squadra. Vecchi, però, è attualmente alla guida del Vicenza e punta alla promozione in Serie B con i biancorossi.