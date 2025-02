Spazionapoli.it - Inter, novità dall’allenamento odierno: c’entrano le condizioni di Thuram e non solo

Arrivanoin merito all’in vista della prossima sfida del campionato di Serie A, in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.Manca sempre meno alla partita che può valere una stagione: il Napoli ospiterà l’nella sfida in programma per sabato, alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona. A Fuorigrotta, ci sono pochi dubbi sul fatto che ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, pronto a spingere i propri beniamini in un momento così complicato per gli uomini di Antonio Conte. Da Castel Volturno, nelle scorse ore è arrivo lo stop di Frank Zambo Anguissa, che salterà il match contro i nerazzurri e non.Anche in casa nerazzurra, in seguito alla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio che è valsa l’accesso alle semifinali, si fa conta di chi sarà o meno disponibile per la sfida del Diego Armando Maradona.