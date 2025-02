Inter-Lazio in tanti dovrebbero rileggersi il regolamento | il gol di Arnautovic è regolare

Leggi su Ilnerazzurro.it

finisce 2 a 0 e regala la semifinale di Coppa Italia ai nerazzurri. A trascinare gli uomini di Simone Inzaghi sono le reti di Markoe Hakan Calhanoglu (su rigore). Proprio sul primo gol, sensazionale, del centravanti austriaco sono nati dei dubbi: al momento del tiro, Stefan De Vrij occupa una posizione in fuorigioco. Da capire se in maniera attiva. Ecco cosa hanno detto Graziano Cesari, Gianpaolo Calvarese e poi la stessa AIA.Cesari: “Il VAR doveva richiamare Fabbri”Il tecnico piacentino mette in campo una formazione con tanto turnover: ma l’risponde bene e fa felice mister Simone Inzaghi, il quale ha elogiato i suoi nel post-partita.La mano dell’allenatore si vede anche sullo schema del calcio d’angolo che porta al gol che stappa la partita: Markosi fa trovare fuori area e scarica, con un gran sinistro al volo, il pallone all’angolino della porta biancoceleste.